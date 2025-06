Zelensky, ‘la Russia merita maggiore pressione’

agenzia

'A Kharkiv tre morti e 64 feriti, tra cui nove bambini'

ROMA, 11 GIU – “Ogni nuovo giorno ora significa nuovi vili attacchi da parte della Russia, e quasi ogni attacco è indicativo. La Russia merita una maggiore pressione, letteralmente ogni colpo alla vita quotidiana dimostra che la pressione non è sufficiente”: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando l’attacco russo della notte scorsa su Kharkiv, dove “si contano 64 feriti, tra cui nove bambini, e purtroppo tre morti”. “Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo rimandare nuove decisioni che potrebbero complicare la situazione per la Russia – ha concluso Zelensky -. Senza questo, non si ricorrerà alla vera diplomazia. E questo dipende principalmente dagli Stati Uniti e dagli altri leader mondiali. Chiunque abbia chiesto la fine delle uccisioni e la diplomazia deve agire”.

