Zelensky, la Russia non è pronta alla pace, è un errore

Lo ha detto il presidente ucraino al termine del vertice di pace

LUCERNA, 16 GIU – “La Russia e il suo leader non sono pronti alla pace. Putin ha però compiuto un grande errore, utile per noi: perché le sue parole, il suo cosiddetto piano di pace, hanno mostrato che non è interessato alla pace e questo lo hanno riconosciuto qui anche Paesi che hanno visioni diverse”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky al termine del summit di pace.

