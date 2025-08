Zelensky, lavoriamo a nuovo incontro con Russia a Istanbul

agenzia

Sul tavolo la continuazione dello scambio di prigionieri

ROMA, 03 AGO – Kiev lavora ad un nuovo incontro negoziale con la parte russa a Istanbul. Lo riferisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su Telegram. “Abbiamo discusso con il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell’Ucraina, Rustem Umerov, e il Capo dell’Ufficio, Andriy Yermak, del percorso negoziale, in particolare dell’attuazione degli accordi degli incontri con la parte russa a Istanbul e della preparazione di un nuovo incontro”, scrive Zelensky. “Tra le questioni chiave c’è la continuazione dello scambio di prigionieri di guerra”, aggiunge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA