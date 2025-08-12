Zelensky, l’esercito russo prepara nuove offensive

agenzia

Ringrazio leader Ue, sostegno a Trump,definire insieme posizioni

ROMA, 12 AGO – “Vediamo che l’esercito russo non si sta preparando a porre fine alla guerra. Al contrario, sta compiendo movimenti che indicano la preparazione per nuove operazioni offensive”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky in un post su X. “Le questioni relative alla sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa vengono discusse da tutti noi insieme”, ha affermato, ringraziando i “leader europei per il loro chiaro sostegno”. Allo stesso modo, “sosteniamo tutti la determinazione del presidente Trump e insieme dobbiamo definire posizioni che non consentano alla Russia di ingannare il mondo ancora una volta”.

