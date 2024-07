Zelensky, l’Ucraina ha la forza per raggiungere i suoi obiettivi

agenzia

ROMA, 29 LUG – L’Ucraina può ha raggiungere i suoi obiettivi nel conflitto con la Russia: lo ha detto ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo una conversazione con il capo delle forze armate, Oleksandr Syrsky. Lo riferisce il sito web del suo Ufficio, come riportano i media nazionali. Zelensky ha parlato con Sirsky delle “nostre azioni, sia ora che nel prossimo futuro”. Il presidente ha sottolineato che la 25ma Brigata separata aviotrasportata Sicheslav, che combatte in direzione di Pokrovsk, e la 95ma Brigata separata aviotrasportata d’assalto, che combatte in direzione di Toretsk, sono state “estremamente efficaci… durante questa settimana e molte altre settimane di questa guerra”. Ed ha anche menzionato il nono Reparto dell’intelligence del ministero della Difesa per la “capacità di tiro a distanza di quasi 1.800 chilometri dal nostro confine”. “L’Ucraina ha la forza per raggiungere i suoi obiettivi. Sono grato a tutti coloro che ci forniscono la loro forza”, ha affermato.

