Zelensky, ‘l’Ucraina non si ritirerà, Putin ha paura di noi’

agenzia

'Non ci allontaneremo dal mondo civile, dall'Ue e dalla Nato'

ROMA, 20 APR – “Credetemi, Putin ha paura di noi. Ne sono sicuro, perché non è una persona sicura di sé, perché le persone sicure… non minacciano il mondo con le armi nucleari. Gli ucraini non si arrenderanno e non capitoleranno davanti alla Federazione Russa”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un”intervista ai media brasiliani ripresa dall’Ukrainska Pravda. “Non ci allontaneremo dal mondo civile, non ci allontaneremo dall’Ue e dalla Nato, e nessuno rinuncerà ai nostri valori o opterà per la resa”, ha aggiunto Zelensky.

