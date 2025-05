Zelensky, ministro Difesa guida delegazione a Istanbul

agenzia

'La questione chiave sarà il cessate il fuoco'

ROMA, 15 MAG – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che la delegazione ucraina a Istanbul sarà guidata dal ministro della Difesa Rustem Umerov. La delegazione ucraina comprenderà anche ufficiali militari e dei servizi segreti. “La questione chiave nei negoziati sarà il cessate il fuoco”, ha aggiunto Zelensky. Una pace giusta “deve prevedere l’integrità territoriale dell’Ucraina”: lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando ai giornalisti dopo l’incontro ad Ankara con il presiudente turrco, Recep Tayyip Erdogan. Zelensky ha aggiunto che la Russia ha dimostrato di non volere la pace. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che la delegazione di Kiev che si sta recando a Istanbul per discutere con funzionari russi chiederà un cessate il fuoco. “Il cessate il fuoco è il primo elemento in agenda”, ha detto Zelensky, in un conferenza stampa ad Ankara trasmessa dalla tv di Stato turca Trt, parlando delle richieste che la delegazione di Kiev, guidata dal ministro della Difesa Rustem Umerov, presenterà ai russi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA