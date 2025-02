Zelensky, missili su Kiev mostrano che Putin non vuole pace

agenzia

'Solo pressione su Mosca può portare a fine giusta della guerra'

KIEV, 12 FEB – “Putin non sta preparandosi per la pace. Continua invece a uccidere ucraini e a distruggere le nostre città. Solo misure forti e pressione sulla Russia possono fermare questo terrore, In questo momento abbiamo bisogno dell’unità e del supporto di tutti i nostri partner nella lotta per una fine giusta a questa guerra”: lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post sui social dopo l’attacco missilistico russo che stanotte ha fatto un morto e 4 feriti a Kiev.

