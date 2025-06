Zelensky, Mosca ci ha mandato corpi russi invece di ucraini

agenzia

Nello scambio di prigionieri della scorsa settimana

KIEV, 21 GIU – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver deliberatamente consegnato a Kiev i corpi di 20 soldati russi, tra questi anche un cittadino israeliano, al posto dei resti di soldati ucraini, come era stato concordato durante un recente scambio di prigionieri. “Riteniamo che lo stiano facendo deliberatamente per dimostrare di non trattenere corpi di ucraini e per minimizzare il numero di soldati russi uccisi”, ha dichiarato venerdì il presidente ucraino durante una conferenza stampa sotto embargo fino ad oggi.

