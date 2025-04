Zelensky, Mosca non abbandona i tentativi di avanzare

agenzia

'Fino al mattino bombardamenti e attacchi in varie direzioni'

ROMA, 20 APR – “Le unità russe hanno effettuato 59 bombardamenti e 5 attacchi d’assalto in varie direzioni della linea del fronte”, secondo il “rapporto del comandante in capo (delle forze armate Oleksandr) Syrsky sul fronte alle ore 6:00” (le 5:00 in Italia): il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia oggi così ripetute violazioni da parte dell’esercito russo della tregua annunciata ieri da Vladimir Putin. Da questa mattina, aggiunge, “possiamo dire che l’esercito russo sta cercando di creare un’impressione generale di cessate il fuoco, ma in alcuni luoghi non abbandona i singoli tentativi di avanzare e infliggere perdite all’Ucraina”.

