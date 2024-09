agenzia

'Noi cerchiamo di difenderci come possiamo'

ROMA, 06 SET – “Putin sta cercando di lanciare più missili per uccidere altri bimbi. Noi cerchiamo di difenderci” come possiamo, “ma loro attaccano anche con missili balistici che provengono dall’Iran”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, al Forum Teha in corso a Cernobbio.

