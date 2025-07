Zelensky nomina vicepremier Stefanishyna ambasciatrice in Usa

agenzia

ROMA, 17 LUG – “Ho firmato un decreto che nomina Olga Stefanishyna Inviata Speciale del Presidente dell’Ucraina per lo Sviluppo della Cooperazione con gli Stati Uniti d’America. In questo ruolo, Olga lavorerà per mantenere lo slancio nelle relazioni con l’America, mentre sono in corso tutte le procedure necessarie per l’approvazione della sua candidatura alla carica di Ambasciatrice dell’Ucraina negli Stati Uniti con Washington”. Lo ha annunciato Volodymyr Zelensky, come riporta Ukrinform. Nei giorni scorsi era emerso che l’incarico di ambasciatore negli Usa potesse essere affidato al ministro della Difesa uscente Rustem Umerov. Stefanishyna era vicepremier con deleghe all’integrazione europea ed euro-atlantica nel governo uscente.

