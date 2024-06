Zelensky, ‘oggi ho visitato il fronte nella regione di Donetsk’

agenzia

'Insieme al nuovo comandante delle forze congiunte'

ROMA, 26 GIU – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver visitato oggi il fronte nella regione di Donetsk, nell’est del Paese. “Regione di Donetsk. Insieme ai nostri soldati, insieme al comandante in capo (Oleksandr) Syrsky e al nuovo comandante delle forze congiunte, il generale Hnatov. Oggi ho presentato ufficialmente Andriy Hnatov a tutti i responsabili della difesa della regione di Donetsk. Abbiamo ascoltato i resoconti direttamente dal fronte”, ha scritto il leader ucraino su Telegram. “Sono stato felice di vedere e ringraziare di persona la nostra 110/a Brigata e la 47/a Brigata – ragazzi assolutamente eroici ed efficienti. Ho ringraziato anche i nostri medici da combattimento”, ha aggiunto. “Ho tenuto una riunione qui nella regione di Donetsk sulla sicurezza e sul sostegno alle persone – una riunione dettagliata. Ci sono state molte questioni. Ci sono molte questioni legate al supporto vitale – acqua, questioni sociali, evacuazione, assistenza alla difesa e ricostruzione delle abitazioni. Ci sarà una conversazione separata a Kiev, in particolare con i funzionari governativi che dovrebbero essere qui e in altri luoghi vicini al fronte – nelle comunità difficili dove la gente ha bisogno di soluzioni immediate. Soluzioni che non sono visibili da Kiev. Sono rimasto sorpreso dal fatto che alcuni funzionari governativi di rilievo non siano stati qui per sei mesi o più. Trarrò le dovute conclusioni su di loro”, conclude il messaggio.

