Zelensky, ‘Orban? Non c’è mediazione tra Russia e Ucraina’

ROMA, 08 LUG – “Per quanto riguarda il premier Orban, è stato a Kiev e poi è volato a Mosca. Non sapevo che volasse a Mosca, è stata una sua scelta indipendente. Quanto alla possibilità di fare da mediatore, non c’è mediazione tra Russia e Ucraina. Solo alleanze serie e forti possono fungere da mediatori, il mondo intero può costringere la Russia a fermare questa guerra. Non è questione di mediazione, ma di opportunità”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Varsavia con Donald Tusk, secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda.

