Zelensky, ‘parlato con Macron, nuove misure di difesa’

agenzia

'Coordinato sforzi diplomatici, azioni e contatti con partner'

ROMA, 07 SET – “Ho parlato con Emmanuel Macron. Abbiamo discusso dei violenti bombardamenti notturni russi”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram. “Abbiamo coordinato i nostri sforzi diplomatici, le prossime azioni e i contatti con i partner per garantire una risposta adeguata. Insieme alla Francia, stiamo preparando nuove misure per rafforzare la nostra difesa”. “Purtroppo – ha scritto – quattro persone sono state uccise in Ucraina e più di 44 sono rimaste ferite. I nostri soccorritori e i servizi di emergenza stanno ancora affrontando le conseguenze dell’attacco in tutto il Paese”.

