Zelensky, parlerò con Volenterosi di sistemi di difesa aerea

agenzia

'Discuterò anche di fondi per produrre droni intercettori'

ROMA, 10 LUG – “Oggi parlerò con i partner, in particolare nell’ambito della coalizione dei Volenterosi, di finanziamenti aggiuntivi per la produzione di droni intercettori e la fornitura di sistemi di difesa aerea per l’Ucraina. I compiti sono assolutamente chiari. A simili attacchi russi bisogna rispondere con durezza. Ed è esattamente così che risponderemo “: così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla vigilia della Conferenza di Roma per la ripresa dell’Ucraina, nella quale ci sarà anche una call della coalizione dei Volenterosi.

