Zelensky, per l’Ucraina è impossibile cedere territori

agenzia

'La questione può essere discussa solo da Mosca e Kiev'

BRUXELLES, 17 AGO – “La Russia continua a non avere successo nella regione di Donetsk. Putin non è riuscito a conquistarla in 12 anni e la Costituzione dell’Ucraina rende impossibile cedere territori o scambiare territori”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles. “Poiché la questione territoriale è così importante, dovrebbe essere discussa solo dai leader dell’Ucraina e della Russia nel quadro del vertice trilaterale”.

