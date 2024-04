Zelensky posta gli auguri di Pasqua, ‘ci difendiamo, resistiamo’

agenzia

'Il nostro spirito non si arrende, l'oscurità non prevarrà'

ROMA, 31 MAR – “La notte scorsa hanno nuovamente lanciato missili e droni Shahed contro le persone. Ma noi ci difendiamo, resistiamo, il nostro spirito non si arrende e sa che è possibile scongiurare la morte. La vita può prevalere. Possano tutte le preghiere per la protezione dal male essere ascoltate oggi. La fede unisca tutti i cuori buoni e rafforzi coloro che difendono la propria casa. E possa la vera pace avvicinarsi per tutta l’Ucraina e per tutte le nazioni che soffrono a causa delle guerre”. Lo scrive, in un post su X per la Pasqua, il leader ucraino, Volodymyr Zelensky. “Trascorri una serena Pasqua! I miei saluti agli ucraini e a tutti i cristiani che celebrano oggi la Pasqua. È una festa – aggiunge – che ci ricorda il potere dello spirito che non permetterà all’oscurità di prevalere. Non permetterà che la volontà venga messa in ombra. Unisce famiglie, nazioni e continenti. Ora non c’è notte né giorno in cui il terrorismo russo non cerchi di spezzare le nostre vite”, conclude Zelensky.

