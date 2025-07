agenzia

Dichiarazione dopo proteste

KIEV, 24 LUG – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha cercato di dissipare le preoccupazioni della popolazione e dei suoi alleati dichiarando che avrebbe presentato un nuovo disegno di legge che garantisca “l’istituzione di tutti gli standard necessari per l’indipendenza delle istituzioni anticorruzione”. Preoccupazioni erano state espresse anche dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen che aveva chiesto spiegazioni a Zelensky dopo l’approvazione della legge. Secondo i gruppi della società civile, questa misura si inserisce in un contesto di crescente pressione governativa su coloro che sono coinvolti nella lotta alla corruzione nel Paese, che è fortemente colpito da questo flagello. Alcuni alleati europei temono che queste misure possano compromettere le riforme anticorruzione, essenziali per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea, un timore condiviso da molti manifestanti che ieri sera si sono riuniti nel centro di Kiev. I due organismi anticorruzione ucraini, Nabu e SAP, sono nati dieci anni fa, a seguito della rivoluzione pro-europea Maya del 2014. Le proteste dei Maya avevano portato all’impeachment del presidente ucraino Viktor Yanukovych, sostenuto dal Cremlino, che aveva annullato un accordo di partenariato cruciale con l’Ue.

