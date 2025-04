Zelensky, ‘pronti a rispettare la tregua, se funziona va estesa’

agenzia

'Ma per ora continuano gli attacchi russi al fronte'

ROMA, 19 APR – “Se la Russia ora è pronta a impegnarsi in un regime di silenzio totale e incondizionato, l’Ucraina agirà di conseguenza, imitando le azioni russe. Silenzio in risposta al silenzio, attacchi difensivi in ;;risposta agli attacchi. Se un cessate il fuoco completo dovesse concretizzarsi, l’Ucraina propone di estenderlo oltre la Pasqua del 20 aprile. Questo rivelerà le vere intenzioni russe, perché 30 ore servono a fare notizia, ma non per reali misure di rafforzamento della fiducia. Trenta giorni potrebbero dare una possibilità alla pace”. Così Volodymyr Zelensky, denunciando che in ogni caso gli attacchi russi al fronte continuano. “Al momento, secondo i rapporti del Comandante in Capo, le operazioni d’assalto russe continuano su diversi settori della prima linea e il fuoco dell’artiglieria russa non si è placato. Pertanto, non c’è fiducia nelle parole di Mosca. Sappiamo fin troppo bene come Mosca manipola e siamo preparati a tutto. Le Forze di Difesa ucraine agiranno razionalmente, rispondendo di conseguenza. Ogni attacco russo incontrerà una risposta adeguata”, ha sottolineato Zelensky in un messaggio su X. “Mi aspetto aggiornamenti dettagliati alle 21:30 e alle 22:00 dal Comandante in Capo Oleksandr Syrskyi, in seguito ai suoi colloqui con i comandanti di brigata e le altre unità in prima linea in merito alla situazione in specifiche direzioni”.

