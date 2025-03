‘Zelensky pronto a elezioni già in estate se cessate fuoco’

agenzia

Economist: 'Indicazioni in una riunione la scorsa settimana'

ROMA, 31 MAR – Zelensky, in una riunione la scorsa settimana, ha dato istruzioni di organizzare le elezioni dopo un cessate il fuoco completo, che gli Usa sperano di poter imporre entro Pasqua. Lo scrive l’Economist. L’intenzione si capirà il 5 maggio, la scadenza per un voto parlamentare per estendere la legge marziale, che scade l’8 maggio. L’annullamento della legge marziale è una prima fase necessaria per avviare un processo elettorale. Le fonti differiscono sulla tempistica esatta, ma la maggior parte afferma che il signor Zelensky sta puntando all’estate.

