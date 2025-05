Zelensky, pronto al dialogo ma Mosca si impegni per una tregua

agenzia

'Ci aspettiamo un cessate il fuoco completo e duraturo'

KIEV, 11 MAG – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato di aspettarsi che Mosca si impegni per un cessate il fuoco di 30 giorni a partire da lunedì e che Kiev è “pronta” per colloqui diretti con la Russia. “Non ha senso continuare a massacrare anche solo per un giorno. Ci aspettiamo che la Russia confermi un cessate il fuoco completo, duraturo e affidabile a partire da domani 12 maggio, e l’Ucraina allora sarà pronta a incontrarla”, ha dichiarato Zelensky sui social media, dopo che il leader russo, Vladimir Putin, aveva proposto colloqui solo poche ore prima.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA