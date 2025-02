Zelensky, ‘Putin arruola 100mila uomini, non solo contro di noi’

agenzia

'Non vuole la pace ma allungare la guerra'. Cavo Dragone a Kiev

ROMA, 08 FEB – Vladimir Putin sta arruolando nel suo esercito altri 100 mila uomini, secondo fonti di intelligence, tradendo così la sua vera intenzione, che non è trattare la pace ma prolungare la guerra. E non solo contro l’Ucraina. Dunque, i Paesi europei dovrebbero reagire, e aumentare, fra l’altro, la propria spesa per la difesa. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il quale ha rivelato che per la prima volta è in visita a Kiev, per esprimere il sostegno della Nato, il presidente del Comitato Militare della Nato, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Lo scrivono i media ucraini. “Putin non si sta preparando per i negoziati, non per la pace, ma per la continuazione della guerra. E non solo contro di noi, contro l’Ucraina. Ora stanno aumentando il loro esercito di oltre 100 mila soldati. Tutti i partner della Nato dovrebbero saperlo e rendersene conto”, ha detto Zelensky citato da Rbc-Ukraina e da altri media. L’Ucraina, ha detto Zelensky, è pronta a trasmettere informazioni rilevanti e la comunicazione appropriata, e tutti i Paesi europei dovranno rafforzare la propria difesa. “Dobbiamo vedere insieme quali sono le minacce e quali sono le nostre contromisure. È necessaria una chiara comprensione: qui, in Europa, ogni Paese dovrà rafforzare la propria difesa e l’obiettivo del 5% del Pil per la difesa non scomparirà dall’agenda”, ha affermato. Poi ha parlato della visita di Cavo Dragone: “Oggi, il nuovo capo del Comitato militare della Nato è in Ucraina. Il suo primo viaggio è nel nostro Paese per supportare gli ucraini. Lo apprezziamo. Oggi abbiamo discusso dei preparativi per Ramstein e delle esigenze della nostra difesa, la nostra difesa comune”, ha osservato il presidente ucraino.

