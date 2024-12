Zelensky, ‘Putin attacca a Natale, nulla di più disumano’

agenzia

'La Russia ha lanciato oltre 70 missili e più di 100 droni'

ROMA, 25 DIC – “Ogni massiccio attacco russo richiede tempo per la preparazione. Non è mai una decisione spontanea. È una scelta deliberata, non solo di obiettivi ma anche di tempi e date. Oggi, Putin ha deliberatamente scelto il Natale per un attacco. Cosa potrebbe essere più disumano?”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il massiccio attacco russo della notte. La Russia ha lanciato contro l’Ucraina “oltre 70 missili, compresi quelli balistici, e più di un centinaio di droni d’attacco. Gli obiettivi sono le nostre infrastrutture energetiche. Continuano a lottare per un blackout dell’Ucraina”, ha accusato il leader ucraino. “Ringrazio tutti coloro che lavorano per il Paese, che sono in servizio di combattimento, che proteggono i nostri cieli. Il male russo non spezzerà l’Ucraina e non rovinerà il Natale”, ha assicurato.

