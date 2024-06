Zelensky, Putin colpisce anche le nostre libertà costituzionali

agenzia

'Sta uccidendo i nostri diritti'

ROMA, 28 GIU – Il presidente russo Vladimir Putin colpisce non solo il suolo ucraino, ma anche le libertà costituzionali degli ucraini ogni giorno: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso in occasione della Giornata della Costituzione. Lo riporta Ukrinform. “La Costituzione dell’Ucraina è incentrata sull’uomo. La guerra della Russia contro l’Ucraina è una guerra umanitaria. Putin non colpisce solo la nostra terra. Ogni giorno colpisce le libertà costituzionali degli ucraini. Sta sparando e uccidendo i nostri diritti, sta attaccando il diritto inalienabile alla vita, allo sviluppo, alla prosperità, il diritto di fare le proprie scelte, tutti i diritti dei nostri figli, tutti i diritti del nostro popolo garantiti dalla Costituzione dell’Ucraina. Il diritto di tutto il nostro popolo e del nostro Paese è il diritto alla pace”, ha detto Zelensky. “Ogni giorno della nostra resistenza è una lotta non solo per i nostri territori sovrani, ma soprattutto per i nostri diritti sovrani, per i nostri diritti umani, con i quali abbiamo vissuto prima della guerra. E per i quali vivremo dopo la vittoria. Come cittadini dell’Ucraina, un’Ucraina indipendente, libera e di successo: parte dell’Europa unita, parte del mondo globale”, ha aggiunto. Zelensky ha poi osservato che la prima parola del primo articolo della Costituzione è “Ucraina”, sottolineando che “fin dai primi minuti della guerra, milioni di persone hanno dimostrato che l’Ucraina è davvero al primo posto per loro”. Il capo di Stato ha inoltre ricordato che l’articolo 17 della Costituzione stabilisce che la difesa dell’Ucraina è la funzione più importante dello Stato e l’attività dell’intero popolo ucraino. “Milioni di ucraini dimostrano ogni giorno la loro devozione a questo (articolo). Eroi in prima linea e coloro che lavorano duramente per rafforzare lo Stato. Ucraini che hanno cambiato vita, hanno cambiato professione, ma non hanno cambiato la loro scelta a favore della libertà, dell’Ucraina e dell’Europa”.

