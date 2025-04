Zelensky, Putin comincia Venerdì Santo con raid su ucraini

agenzia

A Kharkiv un morto e 70 feriti, tra cui 5 bambini

ROMA, 18 APR – “Ecco come la Russia ha iniziato questo Venerdì Santo: con la balistica, i missili da crociera, i droni ‘shahed’ e le prese in giro del nostro popolo e delle nostre città. Un attacco missilistico su Kharkiv, proprio sulla città. Decine di abitazioni, un’attività commerciale e automobili sono state danneggiate. Circa 70 persone sono rimaste ferite, tra cui cinque bambini; la più piccola, Valeria, aveva solo 2 anni. Sfortunatamente, una persona è morta. A Sumy un attacco di droni russi ha colpito un’attività di produzione di pane. Sfortunatamente, una persona è morta in seguito a questo raid”. Così Volodymyr Zelensky su Telegram.

