Zelensky, Putin potrebbe attaccare entro 5 anni un Paese Nato

agenzia

'Piani Nato per aumento spese per difesa sono molto lenti'

ROMA, 24 GIU – Volodymyr Zelensky ha affermato in un’intervista a Sky News che Vladimir Putin potrebbe attaccare un Paese della Nato entro cinque anni. Ma quando gli è stato chiesto se la Russia avrebbe potuto attaccare entro pochi mesi, Zelensky ha risposto di “non credere che Putin sia pronto”. Il leader ucraino ha affermato che i piani dei membri della Nato per aumentare la spesa per la difesa al 5% del pil entro il 2035 sono “molto lenti”, aggiungendo: “Riteniamo che, a partire dal 2030, Putin potrà avere capacità significativamente maggiori. Oggi l’Ucraina lo sta trattenendo, non ha tempo per addestrare l’esercito”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA