Zelensky, Putin vuole far fallire la conferenza in Svizzera

agenzia

Cremlino: 'La conferenza in Svizzera non ha prospettive'

BRUXELLES, 28 MAG – “Ai leader mondiali dico: se desiderate la pace venite in Svizzera”. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky a Bruxelles. “L’iniziativa parte da noi ma se avete altre idee venite, proponetele, il microfono è aperto. Se invece volete la guerra, andrete alla riunione alternativa di malviventi che Putin sta organizzando, perché non vuole la conferenza di pace in Svizzera e vuole farla fallire”, ha aggiunto. “Ci sono Paesi che non si sono espressi pubblicamente ma sostenere la Russia su questo vuol dire essere a favore della guerra”. “La conferenza in programma il mese prossimo in Svizzera non ha prospettive di risolvere il conflitto in Ucraina”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, giudicando “assurdo” discutere l’argomento senza la presenza della Russia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA