Zelensky, Putin vuole prendere tempo per continuare guerra

agenzia

'Le sanzioni sono importanti, siano più tangibili'

ROMA, 20 MAG – “È ovvio che la Russia sta cercando di prendere tempo per continuare la guerra e l’occupazione. Stiamo lavorando con i nostri partner per fare pressione sui russi affinché si comportino diversamente. Le sanzioni sono importanti e sono grato a chiunque le renda più tangibili per i responsabili della guerra”: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’indomani della telefonata tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA