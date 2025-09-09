Zelensky, raid russo nel Donetsk uccide 20 civili

agenzia

'Bomba aerea su un villaggio, stavano prendendo pensione'

ROMA, 09 SET – Un attacco russo contro una città nella regione orientale di Donetsk, in Ucraina, ha causato la morte di almeno 20 persone: lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social. “Un attacco aereo russo brutale con una bomba aerea sul villaggio rurale di Yarova nella regione di Donetsk. Direttamente sulla popolazione. Civili innocenti. Proprio nel momento in cui venivano erogate le pensioni. Secondo le informazioni preliminari, sono state uccise più di 20 persone”, ha scritto Zelensky.

