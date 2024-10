Zelensky, ‘riconquistare il diritto alla vita per l’Ucraina’

agenzia

ROMA, 19 OTT – “Il nostro obiettivo è riconquistare il diritto alla vita per l’Ucraina. Conquistare la giustizia per l’Ucraina. Terminare questa guerra con una pace affidabile e giusta per tutti noi”: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelesnky. “Sono grato a tutti coloro che rendono più vicino questo nostro obiettivo: ogni soldato, ogni cittadino ucraino”, aggiunge.

