Zelensky ricorda Babyn Yar, ‘dobbiamo difenderci dal male’

agenzia

A 83 anni dall'eccidio nazista di 30mila ebrei a Kiev

ROMA, 29 SET – “Babyn Yar è un simbolo terrificante, che mostra che i crimini più atroci si verificano quando il mondo sceglie di ignorare, rimanere in silenzio, rimanere indifferente e non ha la determinazione di opporsi al male. Quando gli occhi del mondo sono chiusi, l’umanità perde”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commemorando l’83esimo anniversario della tragedia di Babyn Yar: “Il 29 e 30 settembre 1941, in soli due giorni, i nazisti fucilarono oltre 30.000 ebrei a Kiev. Intere famiglie, uomini, bambini, donne, persino donne incinte, furono costrette a percorrere la ‘Strada della Morte’ fino al burrone. La portata di questo male è ancora difficile da percepire”. “In totale, circa 100.000 persone furono uccise a Babyn Yar durante l’occupazione nazista. Quasi l’intera comunità ebraica di Kiev fu assassinata, insieme a coloro che cercarono di salvarla. Anche altre nazionalità caddero vittime”, ha sottolineato Zelensky. “Babyn Yar è la prova lampante delle atrocità di cui sono capaci i regimi quando sono guidati da leader che si affidano all’intimidazione e alla violenza. In ogni momento, non sono diversi. Ma la risposta del mondo dovrebbe essere diversa. Questa è la lezione che il mondo avrebbe dovuto imparare. Dobbiamo proteggere l’umanità, la vita e la giustizia. Dobbiamo difenderci dal male”, ha sottolineato.

