Zelensky, se non ci sarà cessate il fuoco, chiediamo sanzioni

agenzia

'Escludo concessioni territoriali'

ROMA, 15 MAG – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in conferenza stampa che se nei colloqui non si discuterà di un cessate il fuoco, la guerra non potrà avere fine. “La Russia non ritiene di dover porre fine (alla guerra), il che significa che non c’è sufficiente pressione politica, economica e di altro tipo sulla Federazione Russa”, ha affermato. “E quindi, se non ci sarà un cessate il fuoco e se non ci saranno decisioni serie, chiediamo sanzioni appropriate”, conclude, secondo i media internazionali. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha escluso concessioni a livello territoriale a favore della Russia nei negoziati che si terranno a Istanbul tra delegazioni di Mosca e Kiev. “La nostra posizione è nella costituzione dell’Ucraina, la Crimea è parte dell’Ucraina, la Turchia fortunatamente sostiene questa posizione”, ha detto Zelensky, in una conferenza stampa ad Ankara trasmessa dalla tv di Stato Trt. “Non possiamo parlare di questioni territoriali che violerebbero la nostra Costituzione”, ha detto Zelensky. “Non riconosceremo i territori occupati dalla Russia”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA