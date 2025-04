Zelensky, ‘se Putin non si ferma rischio di guerra mondiale’

agenzia

'Non ci sarà un posto sicuro per nessuno'

ROMA, 14 APR – “Se non siamo fermi, lui avanzerà ulteriormente. Non si tratta solo di speculazioni oziose, la minaccia è reale. L’obiettivo finale di Putin è far rivivere l’impero russo e riconquistare i territori attualmente sotto la protezione della Nato. Considerando tutto ciò, credo che la situazione potrebbe degenerare in una guerra mondiale”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell’intervista a Cbs. “Non ci sarà un posto sicuro, non ci sarà un posto sicuro per nessuno”, ha aggiunto.

