Zelensky sente Trump, ‘colloquio produttivo’

agenzia

Focus su sanzioni e aiuti militari, pronti a intesa su droni

ROMA, 05 AGO – Volodymyr Zelenky ha parlato al telefono con Donald Trump. “Una conversazione produttiva”, ha detto il presidente ucraino. “Abbiamo coordinato le nostre posizioni e scambiato valutazioni sulla situazione: i russi hanno intensificato la brutalità dei loro attacchi”. Inoltre “abbiamo parlato di sanzioni” e delle “decisioni europee congiunte che possono aiutare la nostra difesa” con “oltre un miliardo di dollari per armi americane che riceveremo”. “Abbiamo discusso la cooperazione bilaterale in materia di difesa. La bozza di accordo sui droni è stata preparata dalla parte ucraina, siamo pronti a discuterne in dettaglio e concluderla”.

