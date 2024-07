Zelensky, ‘serve una risposta più forte dell’Occidente’

agenzia

Dopo attacchi russi che hanno colpito anche ospedale pediatrico

VARSAVIA, 08 LUG – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vuole una “risposta più forte” da parte dell’Occidente dopo gli attacchi russi di oggi in Ucraina, che hanno colpito anche un ospedale pediatrico a Kiev. Secondo l’ultimo bilancio riferito da Zelensky e riportato da Ukrainska Pravda, a seguito dell’attacco missilistico russo finora sono morte 27 persone e più di 100 sono rimaste ferite. “Oggi la Russia ha colpito molte città dell’Ucraina: Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, città della regione di Donetsk. Ha colpito, in particolare, un ospedale pediatrico, uno dei più importanti non solo per il nostro Paese, ma per l’intera nostra regione” e “attualmente più di 100 persone sono rimaste ferite, 27 sono rimaste uccise da questo attacco”, ha detto Zelensky in conferenza stampa dopo l’incontro con il primo ministro polacco Donald Tusk a Varsavia, dove il presidente ucraino è in visita prima di recarsi a Washington per il vertice della Nato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA