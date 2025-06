Zelensky, servono azioni concrete Usa-Europa contro Mosca

agenzia

'E' importante che risposta agli attacchi non sia il silenzio'

ROMA, 10 GIU – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invocato oggi “azioni concrete” da parte di Stati Uniti ed Europa per fermate gli attacchi russi. “È importante che la risposta… (agli) attacchi russi non sia il silenzio del mondo, ma azioni concrete. Le azioni dell’America, che ha il potere di costringere la Russia alla pace. Le azioni dell’Europa, che non ha altra alternativa che essere forte. Le azioni di altri nel mondo, che hanno chiesto la diplomazia e la fine della guerra e che sono stati ignorati dalla Russia. È necessaria una forte pressione per la pace”, scrive il capo dello Stato su Telegram.

