Zelensky, servono maggiori contatti con la squadra di Trump

'Vogliamo che la politica degli Stati Uniti non cambi'

ROMA, 03 DIC – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha auspicato maggiori contatti tra i rappresentanti di Kiev e la squadra del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ancor prima del suo insediamento alla Casa Bianca. “Oggi credo che dovrebbero esserci più contatti tra le nostre squadre. Dobbiamo prepararci con attenzione per il prossimo anno”, ha spiegato Zelensky in un’intervista all’agenzia di stampa Kyodo News ripresa da Rbc-Ucraina. “Manterremo i contatti con Trump e la sua squadra finché non sarà alla Casa Bianca… Poi potremo parlare di alcune cose in modo più dettagliato”, ha aggiunto. il leader ucraino augurandosi che gli Stati Uniti continuino a sostenere l’Ucraina. “Vogliamo che la politica degli Stati Uniti non cambi, in modo che gli Stati Uniti non cerchino un compromesso tra l’assassino e la vittima. Questo è molto importante”, ha sottolineato Zelensky, ribadendo che Kiev cerca una pace giusta, che è possibile solo attraverso una posizione forte.

