Zelensky, ‘tribunale speciale per Kiev eviti altre guerre’

agenzia

'Se un conflitto resta impunito ne seguiranno altri'

BRUXELLES, 09 MAG – “Deve esserci un’assunzione di responsabilità per la guerra, questa è la più grande eredità morale del XX secolo. Perché se anche una sola rimane impunita, ne seguiranno altre. Oggi c’è una decisione da prendere: creare un meccanismo che possa contribuire a prevenire guerre future, con la creazione di un tribunale per i crimini di aggressione commessi dalla Russia”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento con Leopoli. “Esorto tutta l’Europa e i nostri amici democratici in tutto il mondo a dare il loro sostegno politico a questa decisione”.

