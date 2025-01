Zelensky, Trump imprevedibile, può aiutare a fermare Putin

agenzia

Intervista a tv del presidente ucraino

KIEV, 02 GEN – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in un’intervista trasmessa stasera dalla tv ucraina che “l’imprevedibilità” del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe contribuire a porre fine alla guerra con la Russia. “Trump può essere decisivo (…) in questa guerra. Può aiutarci a fermare (Vladimir) Putin. È molto forte e imprevedibile”, ha detto Zelensky in un’intervista televisiva, credendo che il presidente eletto americano “voglia davvero porre fine alla guerra.”

