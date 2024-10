Zelensky, ‘Trump si è detto d’accordo su Kiev nella Nato’

agenzia

'Gli ho presentato le mie argomentazioni, era concorde'

BRUXELLES, 17 OTT – “Non aggiungerò altro sul colloquio che ho avuto con Trump rispetto a quanto già detto, quel colloquio era tra me e lui. Abbiamo parlato della Nato, io gli ho presentato le mie argomentazioni” per l’ingresso dell’Ucraina “e lui ha detto che era d’accordo. Significa quel che significa”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a margine del Consiglio europeo.

