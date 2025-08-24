Zelensky, truppe straniere dopo guerra importanti per Kiev

agenzia

KIEV, 24 AGO – Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la presenza di truppe straniere in Ucraina dopo la fine della guerra con la Russia è “importante”, poiché Kiev cerca di lavorare su potenziali garanzie di sicurezza con i suoi alleati occidentali. La questione della “presenza sul campo, come si dice, dei ‘boots on the ground’, è importante per noi”, ha affermato Zelensky parlando a fianco del primo ministro canadese Mark Carney, in visita a Kiev in occasione del Giorno dell’Indipendenza ucraina.

