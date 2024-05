Zelensky, ‘Usa e Ue facciano di più, abbattete i missili russi’

agenzia

Nyt, chiesto l'uso di missili americani per obiettivi in Russia

NEW YORK, 21 MAG – Gli Stati Uniti e l’Europa dovrebbero fare di più per difendere l’Ucraina: gli aerei delle Nato dovrebbero abbattere i missili russi nello spazio aereo ucraino. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al New York Times, sottolineando di aver chiesto a funzionari americani di consentire l’uso di missili statunitensi per colpire obiettivi militari all’interno della Russia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA