Zelensky, Usa si uniscano all’Ue nelle sanzioni contro Mosca

agenzia

'E' necessario costringere Putin alla pace'

ROMA, 21 SET – “La Russia deve subire le conseguenze delle sue azioni. È necessaria una risposta adeguata per costringerla a cercare la pace. Questo può essere ottenuto con un’adeguata forza del nostro esercito, le nostre capacità di attacco a lungo raggio e forti sanzioni e pressioni contro la Russia”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X. “I nostri partner hanno questo potere: il potere di proteggere la vita. Contiamo sul fatto che il 19esimo pacchetto di sanzioni dell’Ue sia davvero doloroso e che gli Stati Uniti si uniscano agli europei”.

