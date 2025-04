Zelensky, ‘voglio una risposta chiara da Mosca sulla tregua’

agenzia

'Sullo stop ai raid su civili e infrastrutture energetiche'

ROMA, 21 APR – Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha detto di esigere una “risposta chiara” da parte della Russia, se accetta o no una tregua degli attacchi ad obiettivi civili e alle infrastrutture energetiche”, dopo che la Russia ha detto che avrebbe analizzato la proposta. “L’Ucraina mantiene il proposito di non colpire almeno le infrastrutture civili. E ci aspettiamo una risposta chiara da Mosca. Siamo pronti a un confronto su come realizzare questo”, ha detto Zelensky nel suo discorso serale ritrasmesso dai media ucraini.

