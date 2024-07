Zelensky, voto Usa una sfida che pone rischi per l’Ucraina

agenzia

'Ci sono rischi che non possiamo prevedere'

ROMA, 31 LUG – Le prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, alleato militare e politico vitale per l’Ucraina, pongono una “sfida” per Kiev, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista ai media francesi, tra cui Afp. “Non possiamo influenzare nessuna elezione. Ovviamente, gli Stati Uniti sono una sfida oggi. E ci sono rischi che probabilmente nessuno di noi può prevedere”, ha detto ai giornalisti.

