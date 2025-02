La nuova A6 e-tron: un mix di affidabilità e prestazioni. Domenica test drive a Torre Casalotto

Nuova Audi A6

La nuova premium si presenta al pubblico con un evento durante il quale si coniuga passione, divertimento e relax

La scoperta di un nuovo motore elettrico, l’emozione delle prestazioni e la condivisione della passione con la famiglia. Così Fata ha organizzato il primo incontro tra gli appassionati e la prima Audi Avant e Sprotback 100% elettrica.

Un giorno per riscoprire la nuova vettura che coniuga efficienza aerodinamica, design di elegante e sportivo nello stesso momento e affidabilità con un’autonomia autonomia elevata che permette al guidatore di concentrare lo sguardo sul panorama. Un mix che sicuramente non può essere tralasciato. E poi se il primo approccio con la nuova vettura lo si condivide con la famiglia o gli amici tutto inizia ad avere un altro valore.

L’appuntamento da non perdere

Audi Fata Catania e Messina per la presentazione dell’Audi A6 E-Tron ha organizzato per domenica 23 febbraio al Golf Club Torre Casalotto un Long Test Drive!

Location elegante, ben posizionata e a pochi chilometri dalla città, con strade adiacenti caratterizzate da tornanti che offrono il percorso ideale per testare la vettura in un contesto suggestivo e rilassato. Un evento esclusivo per scoprire la nuova Audi A6 E-Tron che rappresenta il futuro della mobilità elettrica. Un evento speciale per un’auto innovativa. Una domenica durante la quale passioni e condivisioni si fondono.

Durante l’evento infatti potrà essere effettuato un test drive della nuova A6 E-tron, primo passo per conoscere la nuova vettura. Un approccio condiviso perché qui al Golf Club Torre Casalotto si può trascorrere del tempo, ammirare da una parte l’Etna in eruzione, dall’altro il mare.

Qui a Torre Casalotto oltre a poter provare la nuova A6 E-Tron la società Audi Fata mette a disposizione per un test drive anche la A5 e la Q6 E-tron. Ma c’è anche la possibilità di una demo di golf di 30 minuti con dei maestri esperti.

Una giornata speciale da vivere con la famiglia per un’occasione importante: conoscere la “grande signora premium” dell’Audi che si presenta con uno stile moderno e innovativo con un motore di ultima generazione.

Conosciamo i dettagli

Una vettura elegante con interni spaziosi ed una tecnologia avanzata che permette al guidatore di concentrarsi sulla strada senza distrazioni.

Un perfetto connubio di prestazioni, aerodinamica e design, permette di ridurre i consumi energetici, garantendo così un’autonomia elevata.L’Audi A6 e-tron è il secondo modello basato sulla innovativa piattaforma PPE che rappresenta l’avanguardia elettrica (The Electric Avantgarde) la massima espressione dell’avanguardia della tecnica.

L’affidabilità di una vettura premium

L’autonomia è la garanzia di una vettura che si presta a diventare un punto di riferimento tra le strade della Sicilia e dell’Italia: fino a 756km di autonomia per A6 Sportback e-tron e fino a 720km per A6 Avant e-tron: valori di riferimento nell’intero panorama BEV premium.

Audi A6 Avant e-tron e Audi A6 Sportback e-tron costituiscono l’evoluzione del design e-tron; evidenziano il loro posizionamento all’avanguardia con una silhouette sportiva ed elegante, arricchita da un design emozionale che cattura l’attenzione.

Lo stile affilato delle luci diurne e l’ampio single frame, corredato di una cornice nera, rafforzano la generosa impronta a terra delle vetture. I proiettori, le prese d’aria anteriori e ulteriori elementi funzionali, come i sensori degli Adas, sono integrati nella maschera frontale dalle tinte scure.

Lunga 4,9 metri, larga 1,9 metri e con un passo allungato di 2,9 metri Audi A6 e-tron si posiziona nel segmento superiore premium affascinando per la sua silhouette sportiva ed emozionale, caratterizzata da proporzioni uniche e perfette.

L’abitacolo interno

In una vettura pensata per i lunghi viaggi, l’abitacolo della Audi A6 e-tron è concepito per offrire il massimo del comfort. L’architettura tridimensionale e l’ergonomia raffinata creano un ambiente su misura, dove ogni dettaglio è studiato per garantire il massimo del benessere a chi è a bordo.

Lo stile “Human Centric” permette di viaggiare in modo rilassante e confortevole, mentre i display OLED dell’Audi Virtual Cockpit Plus da 11,9’’ e il panoramico touch da 14,5’’ rendono ogni viaggio un’esperienza tecnologicamente avanzata.Un altro dettaglio interessante è il display del passeggero da 10,9’’, che, grazie alla modalità Active Privacy, consente al passeggero di guardare un film durante il viaggio senza distrarre il conducente, oppure di supportare il guidatore nella gestione della navigazione o nella ricerca di un parcheggio. La Audi A6 e-tron non è solo un’auto: è un’esperienza che unisce tecnologia, comfort, e prestazioni, perfetta per chi cerca un’auto premium completamente elettrica, sostenibile, e, allo stesso tempo, emozionante da guidare.