Carlos Sainz si è ritirato dal Gran Premio d’Austria di Formula 1. Lo spagnolo si è lentamente fermato quando si trovava in terza posizione dietro Leclerc e Verstappen a causa di problemi di affidabilità: fiamme sulla monoposto Ferrari con Sainz prontamente sceso dalla macchina. Pesante zero per l'iberico e virtual safety car in pista quando mancavano 12 giri al termine.

