Roby Facchinetti, la stella del raduno nazionale della Ferrari

Roby Facchinetti, è stata la stella del raduno della Ferrari di Caprino Bergamasco, uno degli eventi del Cavallino più importanti dell'anno. L'ex Pooh ha abbracciato virtualmente la sua Bergamo regalando forti emozioni con il brano "Rinascerò Rinascerai" che ha commosso il mondo intero senza distinzioni di età dopo le tanti morti che la provincia ha pianto nella prima ondata di Covid.

Per il resto, è stato un vero e proprio spettacolo quello offerto dai circa settanta partecipanti. Il piccolo centro bergamasco si è tinto di rosso per l'intera giornata coinvolgendo migliaia di persone ed anche bambini visto che sono state allestite diverse attività ludiche. Il club locale della Ferrari ha compiuto 25 anni di storia ed è il più rappresentativo in Italia.

