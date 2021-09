Seat e Cupra garage, ecco il nuovo show room a Misterbianco

Circa 3mila metri quadrati di esposizione, di cui 800 coperti: sono queste le dimensioni del nuovo showroom di casa Comer Sud che, a Misterbianco, ospita i brand Cupra e Seat del Gruppo Volkswagen.

La sfida di Comer Sud, perché tale diventa l’apertura di un nuovo punto vendita di dimensioni e prestigio notevoli in piena crisi economica da Covid, è sinonimo di forza, caparbietà, lungimiranza ed opportunità offerte tanto al territorio etneo quanto all’occupazione in senso stretto. Basti pensare che la squadra di collaboratori è composta da 25 persone più l’indotto per comprendere il contributo di una famiglia, quella di Comer Sud, che prosegue la sua storia all’insegna del ruggito.

Il dealer multibrand è presente in tutta la Sicilia con una decina di punti vendita e altrettanti di assistenza: l’azienda, infatti, è vocata al servizio dei clienti. Il rapporto non si esaurisce una volta fatto l’acquisto, bensì questo rappresenta l’inizio di un legame fondato su fiducia e lealtà.

L’inaugurazione del punto vendita di Misterbianco è stato, quindi, un momento di convivialità che ha riunito clienti, amici, manager e amministratori in uno spazio intriso di sorrisi, musica, ringraziamenti e nuove opportunità.

A parlarne è l’amministratore delegato di Comer Sud, Davide Di Martino (nella foto è a destra insieme a Pierantonio Vianello), sviluppatore dell’ampliamento di gamma e motore trainante dello sviluppo dell’azienda che, da mono marchio, ha applicato la cultura del multibrand in tutti i punti venditi presenti in Sicilia, dai veicoli industriali alle vetture agli scooter, fino ai monopattini.

«Cupra e Seat – ha affermato Di Martino – sono due brand che piacciono. Cupra si sta inserendo come novità nella gamma premium delle vetture e ha subito riscosso un ottimo successo. Mi ritengo anche soddisfatto delle prestazioni del nuovo punto vendita, che sta già registrando performance da top Italia. Nonostante la pandemia – ha aggiunto –, Comer Sud ha avuto il coraggio di aprire un nuovo show room. È un investimento impegnativo che in un momento difficile diventa ancora più importante».

Tanto più che il nuovo spazio di esposizione si presenta all’avanguardia e innovativo, interpretando in pieno gli ultimi layout del Gruppo.

Per il Gruppo Volkswagen, presente all’inaugurazione il direttore Cupra e Seat Italia, Pierantonio Vianello. Classe 1969, automotive engineer, ha reso la passione per le automobili il suo lavoro. A fine 2017 viene chiamato da Barcellona per guidare in Italia il marchio Seat e, dal 2018, anche Cupra, con l’obiettivo di lanciare il nuovo brand sfidante e non convenzionale del Gruppo.

«Solo un gruppo di persone con una visione particolare poteva inserirsi all’interno del Gruppo Volkswagen con un’idea - dice - che si sommasse alla costellazione dei marchi esistenti. Ciò è stato possibile lavorando sulle persone. Abbiamo creato la nostra “Cupra Tribe”: non parliamo di un team ma di una tribù, con una partecipazione interna, una relazione diretta e un rapporto anche molto contemporaneo. Dietro ai nostri prodotti c’è anche una filosofia, oltre all’ingegneria: vogliamo vendere un’esperienza di guida, la possibilità di esprimere la mobilità, che è una delle libertà che abbiamo in questo momento, ma facendolo in modo contemporaneo. In Seat, ad esempio, l’età media dei clienti è di dieci anni inferiore alla media del mercato. I guru dicono che i millennials non hanno accesso all’automobile. Il 52% dei clienti Leon sono millennials».

Catania ha le carte in regola per essere polo di sviluppo dei due brand. «Avevo in mente da tempo la città etnea - prosegue Vianello - perché è particolarmente significativa e sta vedendo una progressione notevole. In Comer Sud abbiamo trovato una grande organizzazione, che ha accettato la sfida in modo completo, dandoci la possibilità di esprimerci al meglio».



